MVAC wrestling results and standings

Official Mountain Valley Athletic Conference Standings as of Jan. 6.

Wilkes Central 4-0; 13-15

West Wilkes 3-0; 13-1

Starmount 2-1; 10-5

Ashe County 2-1; 10-6

Elkin 1-3; 7-5

East Wilkes 0-3; 7-13

North Wilkes 0-3; 2-6

Alleghany 0-1; 2-8

Elkin:

Dec. 12: West Wilkes 64 – Elkin 12

Dec. 20: Wilkes Central 48 – Elkin 28

Dec. 20: Elkin 46 – West Caldwell 24

Jan. 2: South Iredell 45 – Elkin 36

Jan. 2: West Rowan 45 – Elkin 36

Jan. 5: Elkin 49 – North Wilkes 30

East Wilkes:

Nov. 28: West Davidson 53 – East Wilkes 18

Nov. 28: East Wilkes 40 – Forbush 34

Nov. 28: North Iredell 71 – East Wilkes 6

Nov. 30: East Surry 51 – East Wilkes 30

Dec. 5: Ashe 42 – East Wilkes 30

Jan. 2: West Wilkes 79 – East Wilkes 0

Jan. 2 Starmount 51 – East Wilkes 27

Jan. 3: East Wilkes 54 – Forbush 25

Starmount:

Nov. 21: Starmount 47 – Statesville 33

Nov. 25: Starmount 39 – West Stokes 21

Dec. 5: Starmount 51 – North Wilkes 2

Dec. 5: Starmount 52 – Forbush 21

Jan. 2 Starmount 51 – East Wilkes 27