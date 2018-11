Yadkin Historical Society seeks info on World War I vets

The Yadkin County Historical Society needs help compiling an accurate list of Yadkin County veterans of World War I to commemorate the 100th anniversary of the end of the war on Nov. 11, 1918.

The list below includes about 350 known men and women who served. An asterisk (*) indicates one of the 13 known casualties. Parentheses marks indicate maiden name of woman. Quotation marks indicate nickname. All Caps entries need date of birth, date of death, burial location, and whether the grave marker designates service in World War I.

For more information, contact the Yadkin County Historical Society 336-679-2702 or yadkincountyhistoricalsociety@yahoo.com.

COLUMBUS H ADAMS, EDWARD ADAMS, HENRY G ADAMS, JONES T ADAMS, CHARLES G ADAMS, FARRIS W ALLGOOD, FRANKLIN ALLRED, THOMAS R ANTHONY, Luther Long Apperson, and Hillary David Arnold;

Herman David Baity, ERNEST BAITY, HESTER BAITY, Robah Baity, James R. Barber, Robey Messiah Bates, DEWEY LENOIR BELL,GEORGE E BELL, Dr. Edgar Vernon “Dr. Bunn” Benbow, Dr. John Thomas “Dr. Tom” Benbow, John Thomas “Little John” Benbow, Dr.Lester Winfield Benbow, Luther Wesley Binkley, WALTER WELDON BENGE, JOHN G BLACK, HARRISON BLAKLEY, Oscar Edwin Boles, JESSIE BORING, LUTHER BOSTICK, JOSEPH REDMOND BRANDON, William Fred Brandon, Otis H Branon, ROVEY FROST “FROSTY” BRANON, JR, JIM BRAY, PAUL BRAY, Harvey Brooks, HARRISON BROOKS, Joe N Brooks, W E BROOKS, ALEC BROWN, Charles “Charlie” Graham Brown, LUTHER E BROWN, BUFORD BROWN, WILFORD BROWN, WAYNE BRYANT, JOHN M BUNTON, Albert C Burch, ELMER C BUTNER, MALCOLM C BUTNER, and RICHARD LEE BUXTON;

ADOLPHUS W CARLTON, D W CARLTON, WILL CARTER, PINKNEY CARTWRIGHT, Daniel R Casstevens, Elsie Worth Casstevens, HOLLY CASSTEVENS, Oscar Eugene Casstevens, Ransom CASSTEVENS, George B Cave, ADPOLPHUS CHEEK, F L CHEEK, Grady L. Cheek, JETER PRITCHARD CHEEK, AMBROSE CHOPLIN, JOE M CHOPLIN, JASPER CLINE, Harry L Clingman, WILFORD COLLINS, WILLIAM

COLLINS, Pleasant Henderson Conrad, JESSE WILLIAM CORAM, Paul Monroe Cox, Robah Gray Cornelius, EARLY COZART, Lon E Cranfill, STAMEY CRANFILL, CONRAD CRATER, Sherman Grady Crater, W PARKS CRATER, LOYD F CRAVER, and RICHARD E CREED;

DON F DALTON, Elgon J. Davis, Thomas Huston Davis, Rayford H Davis, THOMAS A DAVIS, Vilas Dixon Davis, Alonzo “Lonzo” Thomas Dezern, JIM DICKERSON, WILLIAM HUNT DIXON, GWYNIE DOBBINS, Charles Nelson Dobbins, Wiley Edwin Dobbins, Earlie Dull, Thomas A Douglas, JAMES CALEB DRAUGHON, Albert G Draughon, Cecil Young Dunnagan, and LESLIE DUNNIGAN;

PAUL EATON and CECIL EDGERTON; WATSON B FINNEY, CLYDE FLEMING, CLYDE FLETCHER*, TILDON FREEMAN, HARRISON C FRY, JOSEPH HAWKINS GABARD, WALTER GARNER CRAVER, GROVER GENTRY, MAULATH GENTRY, VIRGIL W GENTRY, LEE GOODIN, ARTHUR FRANK GOUGH, BENJAMIN FRANK GOUGH, J. Frank Gough, PARKS A GREGORY, TYRE G GREGORY, WILLIAM GRIFFIN, ALBERT M GROCE, HENRY C GROCE, GROCE/GROSS BUFORD*, and EUGENE N GRUBBS;

Clinton W. Hall, Hobart L. Hall, Leroy J. Hampton, RODDIE N HANCOCK, EUGENE HANES, ESKER HARDY, Carl L. Harp, TURNER HARRIS, Montgomery L. Harrison, Hurley M. Hauser, Will Hauser, W W HAYES, JAMES F HAYNES, BENJAMIN EMMERT HEATON, ROBERT HENNING, JOHN T HENSLEY, Harvey D Hinshaw, DANIEL J HOLCOMB, GURNEY BRUCE HOLCOMB, RODDIE E HOLCOMB, Walter S. Holcomb, SANFORD HOLLAR, Sanford R. Holleman, Benjamin Frank Hoots, Azariah Horn, CHARLES H HOWARD, ERNEST HUDSON, LONNIE W HUDSON, Nelson Lawrence Hudspeth Sr., Paul M Hurt, Charles Henry Hutchens, David H. Hutchens, Harrison Hutchens, John Blaine Hutchens, J. Shufford Hutchens, and Walter “Bogue” Hutchens*;

Arthur L Inscore and JURANT IRELAND; ENOCH CLYDE JARVIS, BARNETTE F JESTER, Dollie “Doll” Jones Jester, Walter A Johnson, WILLIE W JONES, Claude R. Joyner, and DAVIS E JOYNER;

J AVERY KEY, WILLIAM EARLY KEY, Lewis A Kiger, JOHN J KIMBROUGH, EUGENE FRANKLIN KING, and CHARLES WALDO KIRK; ELIJAH LADD, ELISHA LADD, MCKINLEY LADD, AUSTIN LAKEY, FRANK L LAMM, OSCAR LASHMIT, ROSCOE LINDSEY, Andrew Hubert Logan, Dan Crawford Long, David H Lovelace, EARLY LOVELACE, WILLIAM R LOVETT, Albert Macy*, WILL MARION, Augburn D Martin, Fred Donald Marshall, Elsie Martin, Mitchel Martin, OSCAR MARTIN, ROBERT J MARTIN, ROGER BYRON MARTIN, THOMAS LINN MARTIN, WILLIE P MARTIN, MONTGOMERY R MASTEN, RICHARD MATHIS, FRANK H MATTHEWS, John H Matthews, Marvin Roe Matthews, Neil Matthews, Sanford Eugene Matthews, Filbert Rose Matthews, SELBERT MATTHEWS,

Wallace Matthews, FRANK MCBRIDE, WILLIE MCBRIDE, ROBERT EMIL MCCORMICK, G CLAUD MESSICK, WILLIAM R MIDDLETON, VIRGIL MILLER, BENJAMIN K MILLIKAN, Ray Munday, RAY T MOORE, CARL A MOTSINGER, ELMER MOUNCE, CHARLES O MYERS, GASTON J MYERS, HARVEY MYERS, HUGERT GRADY MYERS, and William J. “Will” Myers*; THOMAS EVERETT NICKS, LEONARD B NICHOLS, ELI J NORMAN, and Walter Frank North; William Carl Oliver and DWIGHT H OSBORNE;

BRANSON PARDUE, James Ernest Pardue, LUTHER E PARDUE, RICHARD PARDUE, ROME C PARDUE, WILLIE R PARDUE, LILLINGTON C PARKER, Risdon Somers Parks*, John Carl Pass, Mary Gladys (Simmons) Pass, Harley A. Pendry, Otis Roscoe Pendry, Harvey Jones Pendry, George S. Piccillo, Aster Vance Phillips, William Millet Phillips*, C GRADY PINNIX, THOMAS LEE PINNIX, Sidney H Plowman, SILAS PLOWMAN, C GRAY POINDEXTER, EVAN POINDEXTER, FRANKLIN D POINDEXTER, JESSE POINDEXTER, JOSEPH ROY POINDEXTER, Thomas Hyram “Hy” Poindexter, POINDEXTER, and JESS PRIM;

DALLAS E REAVIS, Eugene C Reavis, John L Reavis, WALTER THOMAS “TOM” REAVIS, Zenas Herman Reavis, CHARLIE REECE, ERNEST REECE, HENRY RENIGAR, HENRY S REYNOLDS, CLIFFORD W RIDEN, W GLENN ROBBINS, GEORGE E ROYALL, MILES ROYALL, THOMAS FRANK ROYALL, Beaver T Rupard*, and MARSHALL RUTLEDGE;

LUTHER N SCOTT, Elmer J. Sears, JAMES E SEARS, GRAY SHEEK, HARRISON SHIELDS, SHELLIE SILLS, Jacob E Shoffner, CHARLIE SHORE, Ernest Grady “Ernie” Shore, FRANK SHORE, MARVIN SHORE, ROSSIE SHORE, Thomas Zeno Shugart, JONES H SMITH, MARVIN SPEAKS, CHARLES C SMITHERMAN, James A. Sneed, Charles F Sofley, Russell Sparks, Walter Spainhour, Flossie L. (Nicholson) Sparks, CHARLES A SPEAS*, Eriv Speer, SHUFERD MCKINLEY SPENCER, GEORGE A SPILLMAN, GEORGE SPROUSE, ARTHUR H STALLINGS, WILLIAM THOMAS STEELMAN, John William Stewart, FREER STIMPSON, TULA STIMPSON, Robert G Stokes, L FRED STOUT, Floyd C Summerlin, MARTIN G SWAIM, WALTER SWAIM, and WINT SWAIM;

Charles Miles Talley, BASSETT TAYLOR, Claude Taylor, GRAY TAYLOR, J KEPLER TAYLOR, WALTER GRAHAM TAYLOR, Grover L Thompson, Charles Holt Thurston, DR FLOYD N TOMLINSON, JOHN L TRIPLETT, Alger Russell Trivette Sr, WALTER TRULOVE, SHERMAN TURNER;

DET UNDERWOOD; CALVIN VAN HOY, JOHN A VAN HOY, FERN F VESTAL, MINOR MONROE VESTAL*, PAUL J VESTAL, and CHESTER VOGLER;

SPURGEON WARDEN*; Gurnie Sexton Wagoner, Ruben P Wagoner, Elbert W. Walker, ARTHUR T WALL, ROBERT D WALL, BEECHER WARDEN, Mamie (Ulrich) WARNKE, HUGH WEATHERMAN*, JOHN A WHITAKER, LORENZO S WHITAKER, Ranse Whitaker, CHARLIE WHITAKER, J Martin Whitaker, DR ROY A WHITE, William Stacy White, Thomas G. White, CLAUD J WILES, ISAAC WILKINS, KENYON G WILLARD, ALONZO WILIAMS, CLAUD EARLY WILLIAMS, HIETTE HOLMES WILLIAMS, WILLIAM A WILLIAMS, HUGH WINDSOR, Everette “Buck” Wishon, EZRA S WISHON, Luther Mark Wishon, HENRY A WOOD, Preston Wood, WILLIAM D WOOD, Francis Lakey “Frank” Wooten, and KENNETH WOOTEN;

CHESTER YORK and EDGAR YORK.