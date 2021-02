Forbush XC compete at State Championship

KERNERSVILLE — The 2A North Carolina High School Athletic Association’s State Cross Country Meet was held last weekend at Ivey Redmon Park. Forbush High School had athletes compete in both the men’s and women’s meet. In the men’s meet, Forbush’s Nate Warden placed 34th with a time of 17:50.99. In the women’s meet, Bianca Gonzalez placed 14th win a time of 20:34.95. Full results from the meet are listed below.

Women’s Meet Results

1 Angie Allen 12 North Lincoln 18:05.50 1

2 Katherine Hopkins 10 Lincolnton 19:23.93

3 Navaya Zales 11 Croatan 19:30.96 2

4 Hannah Preisser 11 Carrboro 19:36.77 3

5 Dylan Garcia 12 Franklin 19:39.24

6 Lucy Stecher 9 First Flight 19:50.85 4

7 Lori Glavan 11 North Lincoln 19:53.22 5

8 Brooke Hope 9 R-S Central 19:58.63

9 Lily Yampolsky 9 Lake Norman 20:00.23 6

10 Karina Coulter 12 Fred T. Foard 20:02.85

11 Natalie Almond 11 West Stanly 20:08.75 7

12 Abby Farris 12 Lake Norman 20:25.81 8

13 Madeline Ramsden 12 Carrboro 20:34.11 9

14 Bianca Gonzalez 12 Forbush 20:34.95

15 Lucy Murray 10 Brevard 20:35.26 10

16 Cara Castro 11 North Lincoln 20:37.42 11

17 Emily Laramie 10 North Lincoln 20:39.11 12

18 Bella Wood 9 North Lincoln 20:49.65 13

19 Jenna Peterson 10 Lake Norman 20:52.25 14

20 Megan Wozniak 11 Lake Norman 20:52.87 15

21 Reagan Stapleton Richlands 20:59.12

22 Kelbi Pierce 10 North Lincoln 21:02.44 16

23 Natalia Serre 9 Carrboro 21:04.30 17

24 Maddy Wagner 12 First Flight 21:07.03 18

25 Megan Rinehardt 11 Lake Norman 21:28.85 19

26 Sutton Webb 11 Salisbury 21:35.27

27 Chloe Wienert 10 First Flight 21:36.98 20

28 Avah Beikirch 11 Croatan 21:42.92 21

29 Tatum Dermatas 10 First Flight 21:45.15 22

30 Catherine MacNichol 12 Roanoke Rapids 21:47.52 23

31 Kate Chenet 11 Carrboro 21:50.72 24

32 Lily Rogers 9 Brevard 21:53.27 25

33 Amelia York 12 North Surry 21:55.89

34 Savanah Hendzel 10 West Stanly 21:55.96 26

35 Bethany Rymer 11 South Rowan 21:58.17 27

36 Sophie Powers 11 Lake Norman 21:59.97 28

37 Abbie Inman Southwest Onslow 22:02.70

38 Lily Butler 11 Providence Grove 22:03.68 29

39 Sydney Cockerham 12 West Stokes 22:11.97 30

40 Grace Lane 10 Central Acad 22:15.51

41 Hayley Guerry 12 Carrboro 22:15.66 31

42 Erin Huter 11 Brevard 22:16.01 32

43 Alexa Francis 9 Durham Schoo 22:19.69

44 Regan Row Dixon 22:22.48

45 Paulina Pena Boardman 12 North Lincoln 22:23.62 33

46 Madison Beaver 9 South Rowan 22:27.82 34

47 Lily Snow 10 First Flight 22:57.92 35

48 Makalyn Morton 10 West Stanly 23:07.81 36

49 Emma Morton 12 Croatan 23:16.15 37

50 Rhyan Sapp 12 West Stokes 23:20.37 38

51 Hailee Reinke Currituck 23:21.46

52 Claire Nickson 11 Croatan 23:33.52 39

53 Hailey Broadwell 9 Washington 23:35.47 40

54 Emma Coye 11 Brevard 23:39.46 41

55 Mikayla Nixon 10 West Stokes 23:41.27 42

56 Senait Richmond 10 Brevard 23:44.25 43

57 Maggie Hill West Stokes 23:49.21 44

58 Katie Fritz 12 Wheatmore Hi 23:50.69

59 Audry Kirkwood 10 Croatan 23:53.71 45

60 Holly Hatch 9 West Stanly 23:56.08 46

61 Ragan Speer 9 West Stokes 23:58.52 47

62 Rachel Buck 12 Carrboro 23:59.00 48

63 Anna Grace King 10 Roanoke Rapids 24:00.34 49

64 Laney McCollum 11 West Stanly 24:05.22 50

65 Lillian Beck 9 Croatan 24:12.65 51

66 Karsyn Underwood 11 West Stanly 24:13.99 52

67 Cate Devane 11 East Bladen 24:20.30

68 Sloan Turner 9 Lake Norman 24:29.77 53

69 Jensen Auman 9 Providence Grove 24:33.50 54

70 Chandler Woolard 12 Washington 24:34.56 55

71 Lindsey Beaver 9 South Rowan 24:36.56 56

72 Macy Miller 9 South Rowan 24:45.20 57

73 Audrey Weaver 10 South Rowan 24:56.63 58

74 Maria Beisser 12 Carrboro 24:59.61 59

75 Danae Henderson 12 Wheatmore Hi 25:03.66

76 Emilie Hayes 9 Croatan 25:13.08 60

77 Blythe Elliot 9 South Rowan 25:16.09 61

78 Julia-Grace Hardy 9 Brevard 25:22.43 62

79 Sarah Majors 9 Providence Grove 25:27.19 63

80 Paulina Goping 10 First Flight 25:28.38 64

81 Kamdyn Jean 9 Roanoke Rapids 25:30.13 65

82 Aspen Sommers 11 Washington 25:50.52 66

83 Caroline DuVall 9 Providence Grove 25:54.63 67

84 Greyson Orr 10 West Stokes 25:56.68 68

85 Mackenzie Chabala 12 South Rowan 26:04.65 69

86 Kate Cribb 9 West Stanly 26:29.42 70

87 Sadie Knox 10 West Stokes 26:29.86 71

88 Tia Meredith 12 Providence Grove 26:30.87 72

89 Rori Frederick-Luther 10 Providence Grove 26:44.32 73

90 Stella Frisbie 12 Washington 28:06.17 74

91 Olivia Frankel 12 Providence Grove 28:15.61 75

92 Kayla Moseley 10 Roanoke Rapids 29:08.20 76

93 Ashanti Clanton 12 Roanoke Rapids 30:14.49 77

94 Heba Al Sundani 12 Washington 30:19.06 78

Men’s Meet Results

1 Walter Sellers 12 Atkins 15:40.86 1

2 Miles Phillips 12 North Lincoln 15:51.39 2

3 Jacob Scott 12 North Lincoln 15:54.64 3

4 Elliott Kleckner 11 Croatan 16:00.34 4

5 Tyler Sylvia 12 First Flight 16:17.30 5

6 Ethan Stamey 12 Franklin 16:20.83 6

7 Stephen Fernetti 10 North Lincoln 16:24.83 7

8 Jared Campbell 12 North Lincoln 16:29.71 8

9 Mason Rudel 12 Atkins 16:32.71 9

10 Andrew Burrell 10 Atkins 16:35.84 10

11 Colten Rodriguez 11 Croatan 16:36.48 11

12 Ryker Mattioli 12 Durham Schoo 16:37.13 12

13 Quinn Baker 11 Carrboro 16:38.90 13

14 Noah Julian 12 South Rowan 16:39.52 14

15 Nathan Stamey 12 Franklin 16:51.00 15

16 Warner Campbell 11 First Flight 16:54.27 16

17 James Wallace 10 Croatan 16:56.75 17

18 Eli Julian 9 South Rowan 16:57.20 18

19 Ethan Sommers 12 Washington 16:59.23

20 Grant Howlett 12 Lake Norman 17:01.38

21 Knox Witherspoon 11 Brevard 17:02.13 19

22 Joesph Quilla 12 North Lincoln 17:08.21 20

23 Kieran Dewalt 12 Carrboro 17:13.55 21

24 Emmanuel Paddyfote 11 South Point 17:13.77

25 Max Bowlin 12 First Flight 17:19.13 22

26 Noah Carter 12 North Lincoln 17:24.79 23

27 Heri Ongechi Carrboro 17:28.48 24

28 Cooper Kleckner 11 Croatan 17:30.47 25

29 Van Robbins 11 R-S Central 17:33.26

30 Abdi Green 11 Brevard 17:34.67 26

31 James Shue 11 West Stanly 17:39.21

32 Henry Stecher 12 First Flight 17:45.05 27

33 Jackson Lackey 11 Atkins 17:46.57 28

34 Nate Warden 12 Forbush 17:50.99

35 Landon Cromer 12 South Rowan 17:51.61 29

36 Colin Byard 11 First Flight 17:52.34 30

37 Isaac Reyna 11 Ledford 17:53.17

38 Reed Farrar 11 Draughn 17:55.31

39 Will Downs 9 Atkins 17:56.25 31

40 Thomas McCabe 12 Croatan 18:00.93 32

41 Will Todd 12 Oak Grove Hi 18:03.81 33

42 Ethan Davis 12 North Lincoln 18:03.98 34

43 Matthew Quispe 9 Croatan 18:06.33 35

44 Trey Benson 11 Oak Grove Hi 18:11.69 36

45 Noah McLauchlin 9 Brevard 18:13.19 37

46 Sean O’Donnell 11 Carrboro 18:14.02 38

47 Brennan Hartman 12 Farmville Central 18:14.28

48 Jackson Hannon 10 First Flight 18:17.16 39

49 caleb Jordan 10 Croatan 18:17.99 40

50 Lex Reid 12 Oak Grove Hi 18:19.21 41

51 Isaiah Roots 10 Franklin 18:19.26 42

52 Logan Russo 9 Franklin 18:28.07 43

53 Aaron Jones 9 South Rowan 18:29.06 44

54 Hector Morales 12 Surry Central 18:29.38

55 Andrew Garrison 11 Franklin 18:29.76 45

56 Jay Bass 10 Goldsboro 18:30.15

57 Grayson Cromer 9 South Rowan 18:36.72 46

58 Cooper Long 11 Oak Grove Hi 18:38.08 47

59 Ethan Hall 11 Atkins 18:42.90 48

60 Adrien Jacobs 10 Durham Schoo 18:47.45 49

61 Aaron Smith 11 East Bladen 18:48.95

62 Vinton Euler 9 Durham Schoo 18:59.25 50

63 Chris Haro 9 South Lenoir 19:01.57 51

64 Evan Bonner 9 Oak Grove Hi 19:06.00 52

65 Eli Snowden 10 Brevard 19:12.33 53

66 Nolan Menanno 11 Durham Schoo 19:14.76 54

67 Nolan Miller 12 South Rowan 19:16.29 55

68 Cole Huggins 12 Wheatmore Hi 19:17.28

69 Devon Coughlin 11 First Flight 19:18.49 56

70 Liam Markham 9 Durham Schoo 19:18.81 57

71 Logan Mack 12 Franklin 19:21.71 58

72 Sebastian Spadavecchio 12 Carrboro 19:23.88 59

73 Jacob Allen 12 Providence Grove 19:28.48 60

74 Jackson Steffens 10 Durham Schoo 19:28.99 61

75 Quetzal Kuppinger 11 Atkins 19:29.41 62

76 Brooks Hubbard 9 South Rowan 19:31.25 63

77 Isaiah Lefler 12 Brevard 19:38.98 64

78 Finn Owen 12 Wheatmore Hi 19:40.15

79 David Phillippe 10 South Lenoir 19:42.15 65

80 Trey Galloway 10 Brevard 19:53.16 66

81 Robert Train 12 Jordan-Matthews 19:58.52

82 Derek Kopanski 10 South Lenoir 20:02.42 67

83 Robert Burton 10 Providence Grove 20:05.87 68

84 Nicholas Becker 12 Carrboro 20:06.83 69

85 Kaden Shoptaw 10 Providence Grove 20:20.80 70

86 Isaac Campbell 11 Washington 20:26.83

87 Jason White 11 Oak Grove Hi 20:31.22 71

88 Mason McMillan 10 Oak Grove Hi 20:39.26 72

89 Jules Arbogast 9 Brevard 20:42.52 73

90 Sam Bartlett Durham Schoo 20:45.31 74

91 Justin Busk 11 Providence Grove 20:46.45 75

92 Nathan Majors 12 Providence Grove 20:54.18 76

93 Preston Ward 12 Providence Grove 20:57.33 77

94 Alexander Emmons 11 Carrboro 21:03.19 78

95 Titus Graham 12 South Lenoir 21:03.93 79

96 Alex Renteria 9 South Lenoir 21:34.33 80

97 Matthew Heath 12 South Lenoir 22:12.51 81

98 Jed Day 9 South Lenoir 22:24.45 82

99 Adam Wilhoit 12 Providence Grove 22:49.90 83

100 Justin Zirkland 10 Franklin 23:35.61 84